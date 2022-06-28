  1. Kültür
28 Haz 2022 19:03

İran'ın 'Hayvanat Bahçesi' adlı kısa filmi Durban Film Festivali'ne katılacak

İran'ın 'Hayvanat Bahçesi' adlı kısa filmi Durban Film Festivali'ne katılacak

İranlı sinemacı Nefise Zare'nin yönetmenliğini yaptığı 'Hayvanat Bahçesi' adlı kısa film Durban Uluslararası Film Festivali'nin yarışma bölümüne katılacak.

Yönetmenliğini Nefise Zare ve yapımcılığını Kave Mazaheri ve Sorena Ekbatani üstlenen 'Hayvanat Bahçesi' adlı kısa film 43.Durban Uluslararası Film Festivali'ne katılım hakkı kazandı.

Durban Uluslararası Film Festivali, her yıl Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal bölgesinde bulunan Durban'da düzenlenen bir film festivalidir.

Bu festival 21-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

23 Temmuz'da festivalde sinemaseverlerle buluşacak olan 'Hayvanat Bahçesi' adlı kısa filmin özeti şöyle:
"Rana, hayvanat bahçesi hayvanları arasında rüyasında gördüğü geyiği arıyor ve annesi ona önemli bir haberi anlatmak için fırsat arıyo"

News Code 1903170
https://tr.mehrnews.com/news/1903170/

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