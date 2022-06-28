İran'ın 'Hayvanat Bahçesi' adlı kısa filmi Durban Film Festivali'ne katılacak

Yönetmenliğini Nefise Zare ve yapımcılığını Kave Mazaheri ve Sorena Ekbatani üstlenen 'Hayvanat Bahçesi' adlı kısa film 43.Durban Uluslararası Film Festivali'ne katılım hakkı kazandı.

Durban Uluslararası Film Festivali, her yıl Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal bölgesinde bulunan Durban'da düzenlenen bir film festivalidir.

Bu festival 21-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

23 Temmuz'da festivalde sinemaseverlerle buluşacak olan 'Hayvanat Bahçesi' adlı kısa filmin özeti şöyle:

"Rana, hayvanat bahçesi hayvanları arasında rüyasında gördüğü geyiği arıyor ve annesi ona önemli bir haberi anlatmak için fırsat arıyo"