İran: ABD, insan haklarının büyük ‘ihlalcisi’dir

İran Dışişleri Bakanlığı, "Amerikan İnsan Haklarını İfşa Etme Haftası" münasebetiyle bir bildiri yayınladı.

Bakanlık tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"ABD’nin hükümetlerin politikalarını değiştirmek amacıyla uyugladığı tek taraflı ve baskıcı ekonomik yaptırımların insan haklarının açık ihlali olduğunu vurgulayan İran İslam Cumhuriyeti, ABD’nin siyasi açıdan bağımsız olan ülkelere baskı yapmak için ekonomik araçları kötüye kullanma eylemini, insan hakları ihlallerinin ve siyasi emellere ulaşmak için ekonomik terörizme başvurmanın açık bir örneği olarak görmekte ve bu durumun insan hakları normlarına zorluk getirdiğine inanmaktadır.

İran, ABD’nin insan haklarını bir araç olarak kullanmasından ciddi şekilde etkilenen ülkelerden biridir. ABD, tek taraflı ve zorlayıcı yaptırımlar uygulayarak, İran halkının doğal ve yasal haklarını hedef almıştır.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanlarının vurguladığı gibi, General Süleymani suikastı, Yaşam Hakkı ihlali kapsamında sayılmakta ve Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hükümlerine aykırıdır."