BM'den "İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının uygulanmasına ilişkin 13. raporunda, İran'a yönelik tek taraflı ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Antonio Guterres'in hazırladığı son rapor 30 Haziran’da BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenmesi planlanan toplantıda masaya yatırılacak.

ABD yönetimi, 2015'te İran ile BMGK daimi üyeleri ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı olarak çekilmişti. Washington, Ağustos 2018 itibarıyla İran'a yönelik "tarihin en ağır yaptırımlarını" uygulamaya başlamıştı.