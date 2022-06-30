Batı Şeria'da çıkan olaylarda siyonist bir komutan yaralandı

Dün akşam, Yahudi yerleşimcilerin Nablus'un doğu kısmında bir bölgeye düzenledikleri baskın yüzünden Filistinli ahaliyle işgal güçleri ve onların gerilla gücü niteliğindeki Yahudi yerleşimciler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Yerel kaynakların verdiği haberlere göre yahudi yerleşimcilerin Yusuf'un Kabri isimli türbeye baskın düzenleyerek orada talmudi ayinler düzenlemelerine imkan sağlamak amacıyla işgal güçleri, aralarında bir askeri buldozerin de bulunduğu 30 araçla bölgeye baskın düzenlediler.

İşgal güçleri Yusuf'un Kabri çevresine yayıldı ve bazı keskin nişancılar da Amman Caddesi üzerindeki evlerin çatılarına konuşlandı.

Gençlerin Yusuf'un Kabri'ne giden caddeleri lastik yakarak kapatmaları üzerine işgal güçlerinin de göz yaşartıcı gaz bombaları atmaları neticesinde çatışmalar çıktı.

Aralarında 4 çocuğun da bulunduğu birçok kişi atılan gaz bombalarından dolayı nefes alma krizleri yaşadı ve tedavi için Rividya Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Filistinli gençler de işgal güçlerine el yapımı patlayıcılarla ve gerçek mermilerle karşılık verdiler.

Çatışmada siyonist bir komutan yaralandı

Siyonist Rejim'e ait medya kuruluşları, Nablus kentinde açılan ateş sonucu üst düzey bir subay ve yahudi yerleşimcilerin yaralandığını bildirdi.