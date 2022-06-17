Siyonist güçleri Cenin kentinde 3 Filistinliyi öldürdü

Siyonist Rejim güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 3 Filistinlinin şehit olduğu, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cenin kentinde Siyonist Rejim güçlerinin kurşunlarıyla 3 Filistinli şehit oldu, 8 kişi de yaralandı." ifadesi yer aldı.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre ölen Filistinlilerin, Bera Lehluh, Leys Ebu Surur ve Yusuf Salah olduğu belirlendi.

Görgü tanıkları, Siyonist Rejim güçlerinin Cenin kentine baskın düzenleyerek, içinde 4 Filistinlinin bulunduğu bir araca ateş açtığını kaydetti.

Olayın ardından Siyonist İsrail askerleri ile onlarca Filistinli arasında arbede yaşandı. Siyonist güçleri Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Kaynak: Yeni Çağ