İşgalci güçlerin ateş açması sonucu 2 Filistinli şehit oldu

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin, Siyonist rejim güçlerinin Nablus'un Eski Şehir bölgesinde açtığı ateş sonucu yaralanan 8 Filistinliye müdahale ettiği kaydedildi.

Yaralılardan 2'sinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlilerin 29 yaşındaki Abud Subh ve 22 yaşındaki Muhammed el-Azizi olduğu belirtildi.

Açıklamada, işgalçi güçlerin Eski Şehir bölgesini abluka altına aldığı, Filistinlilere ait eve sağlık ekiplerinin yaklaşmasına izin vermediği kaydedildi.

Görgü tanıkları, Siyonist rejim güçlerinin, Nablus'un Eski Şehir bölgesine baskın düzenlediğini ve Filistinlilere ait bir evi abluka altına alması sonucu olayların çıktığını ifade etti.

Tanıklar, askerlerin, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını, bölgede patlama seslerinin duyulduğunu ve kentin bazı noktalarında arbede çıktığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, ırkçı rejim İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli de yaralandı