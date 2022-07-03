İran'da İslam Devrimi'ni anlatan müze: "Sahn-i Nev"

Hz. İmam Rıza'nın (a.s) İran topraklarına gelişi ve İslam Devrimi'ni canlı olarak anlatan "Sahn-i Nev Müzesi" ülkenin kutsal kenti Meşhed'de bulunuyor.

Müzede Ehl-i beytin 8'inci imamı, Hz. İmam Rıza'nın (a.s) İran'a gelmesi ve İran İslam Devrimi konu edinmektedir.

İran halkının eski zamanlardaki günlük yaşamını ve Şah rejiminin karşısındaki direnişini anlatan müze her gün onlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.

"Sahn-i Nev Müzesi "yaşayan müze" olarak da bilinmektedir. Bunun sebebi ise tarihi olayları ziyaretçilere hissettirmek için tiyatro gibi canlandırılımasıdır.