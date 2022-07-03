  1. Kültür
3 Tem 2022 17:33

İran'da İslam Devrimi'ni anlatan müze: "Sahn-i Nev"

İran'da İslam Devrimi'ni anlatan müze: "Sahn-i Nev"

Kutsal Meşhet kentinde bulunan "Sahn-i Nev Müzesi" Hz. İmam Rıza'nın (a.s) İran'a gelişi ve İran İslam Devrimi'ni anlatıyor.

Hz. İmam Rıza'nın (a.s) İran topraklarına gelişi ve İslam Devrimi'ni canlı olarak anlatan "Sahn-i Nev Müzesi" ülkenin kutsal kenti Meşhed'de bulunuyor.

İran'da İslam Devrimi'ni anlatan müze; "Sahni Nov"

İran'da İslam Devrimi'ni anlatan müze; "Sahni Nov"

Müzede Ehl-i beytin 8'inci imamı, Hz. İmam Rıza'nın (a.s) İran'a gelmesi ve İran İslam Devrimi konu edinmektedir. 

İran'da İslam Devrimi'ni anlatan müze; "Sahni Nov"

İran'da İslam Devrimi'ni anlatan müze; "Sahni Nov"

İran halkının eski zamanlardaki günlük yaşamını ve Şah rejiminin karşısındaki direnişini anlatan müze her gün onlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.

İran'da İslam Devrimi'ni anlatan müze; "Sahni Nov"

İran'da İslam Devrimi'ni anlatan müze; "Sahni Nov"

"Sahn-i Nev Müzesi "yaşayan müze" olarak da bilinmektedir. Bunun sebebi ise tarihi olayları ziyaretçilere hissettirmek için tiyatro gibi canlandırılımasıdır.

News Code 1903260
https://tr.mehrnews.com/news/1903260/

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