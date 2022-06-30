İran'dan Hazar ülkelerine 'işbirliği' çağrısı

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 6. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün gece ülkeye döndü.

Cumhurbaşkanı Reisi, Tahran'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hazar Zirvesi'ni değerlendirerek, "Hazar Denizi bu bölgedeki tüm milletlere aittir ve denize kıyısı olan ülkeler tarafından ortaklaşa yönetilecektir.” dedi.

Hazar Denizi bölgesindeki ülkelerin birbirleriyle işbirliği halinde çalışmaları gerektiğini vurgulayan Reisi, "Çünkü Hazar Denizi, kıyıdaş ülkeler ve milletler arasında bir dostluk ve işbirliği denizidir. Bana göre, ekonomi, ticaret, kültür, çevre, denizcilik, turizm, balıkçılık ve diğer çeşitli alanlarda Hazar ülkeleri arasında işbirliği yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşma hakkında, bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için esas hattın belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Zirveye katılan 5 ülkenin Hazar Denizi’nde yabancı güçlerin bulunmaması gerektiğine vurgu yaptığını kaydeden Cumhurbaşkanı Reisi, “Bu denizin doğal kaynakları ile kapasitelerinin korunması lazım.” açıklamasını yaptı.

Reisi, Aşkabat’ta Azerbaycan, Türkmenistan ve Rusya liderleriyle yaptığı görüşmeler hakkında, şunları kaydetti:

“Her üç görüşmede de ikili anlaşmaların uygulanmasının önemine değindik. Ayrıca ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini ele aldık.

Türkmenistan, Azerbaycan ve Rusya liderleriyle yaptığımız görüşmelerde Afganistan ve Ukrayna'daki son durumu konuştuk. İran İslam Cumhuriyeti olarak Ukrayna'daki savaşı çözmek için katkı sunmaya hazır olduğumuzu duyurduk."

Cumhurbaşkanı Reisi, bazı komşu ülkelerle ilişkilerde yeni bir sayfanın açıldığına dikkati çekerek, "Türkmenistan ile Azerbaycan arasında İran üzerinden gerçekleştirilen gaz takasının geliştirilmesi hedefleniyor." dedi.

Türkmenistan ziyaretini olumlu olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, komşu ülkeler ile üst düzey ilişkiler kurma politikasının iyi sonuç verdiği için sürdürüleceğini söyledi.