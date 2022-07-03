Hong Kong'da ortadan ikiye bölünen gemi için kurtarma çalışmaları sürüyor

CNN’de yer alan habere göre, Hong Kong Hükûmeti Uçuş Hizmetleri, geminin adanın 300 kilometre ilerisinde battığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıklayan yetkililer, gemideki mürettebatın hasar olmuşmaya başladığında gemiden ayrıldığını söyledi.

Mürettebattan üç kişi kurtarılırken, 27 kişinin durumu hâlâ bilinmiyor.

Yetkililer, zorlu hava koşullarının arama kurtarma çalışmalarına engel olduğunu söyledi.

Hong Kong'ta Chaba Fırtınası’nın neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgâr nedeniyle toplu taşımaya kısıtlama getirildi ve birçok iş yeri kepenk indirdi. Meteoroloji uzmanları, fırtınanın Çin’in Guangdong eyaletindeki Zhanjiang yakınlarında karaya ulaşmasını bekliyor.

Kaynak: T24