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3 Tem 2022 14:33

Pakistan'da yolcu otobüsü vadiye devrildi: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'da yolcu otobüsü vadiye devrildi: Ölü ve yaralılar var

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bir otobüs vadiye devrildi. Kazada 19 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Shirani ilçesinde trafik kazası faciası yaşandı. Ketta şehrine gitmekte olan 30’dan fazla yolcu taşıyan otobüs vadiye uçtu.

Yetkililer, olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini belirtti. Olayda 19 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı açıklanırken, yaralıların en yakın hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Bölge polisinden Hafız Qasim Kakar, otobüsün sürücünün hız yapması nedeniyle virajlı yolda kontrolünü kaybederek vadiye yuvarlandığını söyledi.

Belucistan Eyalet Başbakanı Mir Abdul Qudoos Bizenjo, yaptığı açıklamada olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

News Code 1903269
https://tr.mehrnews.com/news/1903269/

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