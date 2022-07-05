Erdoğan, 19 Temmuz'da İran'ı ziyaret edecek

Türk medyasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,19 Temmuz Salı günü İran'a günü birlik ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Tahran'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Erdoğan'ı, bu sene 7'ncisi Tahran'da düzenlenecek İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na davet etmişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, son günlerde Ankara'yı ziyaret etmişti.

Emir Abdullahiyan, Ankara ziyareti kapsamında Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bugün (27 Haziran) iki ülke arasındaki ilişkileri açısından ise uzun vadeli ve kapsamlı olması konusunda bir belgeyi Çavuşoğlu’na sunduğunu açıklayan Emir Abdullahiyan “Güvenlik, siyasi, askeri, turizm, kültürel, tarihi ve bütün alanlarda iki ülkenin ilgi duyduğu alanlarda ilişkilerimizi derinleştirmeye karar verdik. Ayna zamanda KEK (Karma Ekonomik Komisyon) Toplantısını ilerde yapacağız. Önümüzdeki dönemde Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi 7. toplantısını çok yakın dönemde yapmayı kararlaştırdık.” bilgisini verdi.

Sonrasında İranlı Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Saray’da kabul edildi.