  1. Toplum
6 Tem 2022 15:15

İran'da yeni vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran'da yeni vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1084  yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 413'e, vaka sayısı ise 7 milyon 242 bin 919'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 273'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 63 bin 846'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1903346
https://tr.mehrnews.com/news/1903346/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 9 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler