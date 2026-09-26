Erakçi, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun New York’ta düzenlenen yıllık toplantısına katılan ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yürüttüğü istişareler kapsamında, cuma sabahı Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya gelerek görüştü.

İran ve Hindistan dışişleri bakanları görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı, bölgedeki son gelişmeleri aktararak İran'ın tutumlarını açıkladı.

Erakçi, ABD’nin sözlerinden dönmesini ve İran’a yönelik saldırgan yaklaşımını, deniz ablukası ve İran’ın ticari gemilerine yönelik müdahaleler de dahil olmak üzere, bölgedeki ve Hürmüz Boğazı’ndaki güvensizliğin temel nedeni olarak nitelendirdi.

Bakan Erakçi ayrıca, saldırgan tarafların hesap vermesinin sağlanmasında uluslararası toplumun sorumluluğuna vurgu yaptı.

Erakçi, Hint mevkidaşını İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığı için güvenli bir güzergâh oluşturulmasına ilişkin müzakerelerin ve mutabakatın son durumu hakkında bilgilendirdi. Ayrıca arabulucuların, diplomasi sürecine dönülmesi için gerekli şart ve unsurların taraflara iletilmesi yönündeki çabalarının sürdüğünü aktardı.

İran ve Hindistan dışişleri bakanları, iki ülkenin komşu bölgelerindeki gelişmeleri de ele alarak, bölgedeki güvenliğin iyileştirilmesi ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi için tüm imkânlardan yararlanılmasının önemini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasında çeşitli ekonomik ve ticari alanlarda varılan mutabakatların uygulanmasının takip edilmesi ve üst düzey istişarelerin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.