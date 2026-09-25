İran'dan Netanyahu'ya tepki

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Netanyahu, Genel Kurul kürsüsünü savaşı meşrulaştırmak için bir hoparlöre dönüştürdü; ancak 77 heyetin salonu terk etmesi, yaptığı konuşmadan daha etkili ve açıklayıcıydı” dedi.

Garibabadi ayrıca, “Dünya, bu tür anlatılara kanmıyor. Tarih, New York’taki bu propaganda şovlarını değil, işlenen suçları ve işgali yargılayacaktır” ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında çok sayıda ülke temsilcisi salonu terk etti.

Netanyahu'nun konuşması sloganlar ve salondan topluca çıkışlar nedeniyle geç başladı.



