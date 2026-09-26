Pezeşkiyan: ABD’ye güvenimiz büyük ölçüde zedelendi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, görüşmenin başında Birleşmiş Milletler'deki gelenek gereği kurumun anı defterine bir not yazıp imzaladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, görüşmede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin tutumları ve İran hükümeti ile halkına yönelik taziye mesajı nedeniyle teşekkür ederek, “Benim görev dönemimde Amerikalılar diplomasiye üç kez ihanet etti. Bu durum İran’ın Amerika’ya olan güveninin ciddi şekilde zedelenmesine yol açtı.” dedi.

Pezeşkiyan, İran’ın nükleer programına değinerek, İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer silah elde etmeye çalıştığı yönündeki iddiaları “vehim ve iftira” olarak nitelendirdi. İran’ın amacının barışçıl nükleer bilgi ve teknolojiyi elde etmek ve bundan yararlanmak olduğunu, nükleer silah üretmek olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ayrıca ABD ve İsrail rejiminin İran’a yönelik eylemlerini İran İslam Cumhuriyeti açısından BM Şartı ve uluslararası hukukla bağdaşmayan eylemler olarak değerlendirdi ve bunları savaş suçu olarak nitelendirdi.

Pezeşkiyan, “İran müzakere masasından çekilmedi ancak geçmişte yaşanan deneyimlerin ardından artık Amerika’ya güvenmiyor.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, terörizmle mücadele ve bölgesel güvenliğin korunmasının gerekliliğine değinerek, ABD ve İsrail’i devlet terörizminin örnekleri olarak nitelendirdi. İran İslam Cumhuriyeti’nin bölgede barış ve güvenlik istediğini belirten Pezeşkiyan, dış baskıların İran’ı teslim olmaya zorlamasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Pezeşkiyan, ABD’nin yaptırımlarını ve son dönemdeki eylemlerini de İran halkına yönelik adımlar olarak değerlendirdi ve bu tür eylemlerin halklara baskı uygulamak için bir araca dönüştürülmemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, İran’ın bölge ülkeleriyle çatışma istemediğini vurgulayarak, “Bölge ülkeleriyle derin tarihi ve kültürel bağlarımız var. Tarih boyunca birlikte yaşadık.” dedi.

Pezeşkiyan ayrıca “İran, Suriye, Gazze veya Venezuela değildir.” ifadelerini kullanarak İran’ın bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve kendi içindeki kapasite ve imkânlarına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı görüşmenin bir diğer bölümünde, BM Genel Sekreteri’nin derin, gerçekçi ve insani yaklaşımından dolayı teşekkür etti ve bölgedeki güvensizliğin nedenlerine ilişkin tutumlarını takdir etti.

Pezeşkiyan, İran'ın Fars Körfezi ve Orta Doğu’da güvenliğin bölgeselleştirilmesini ve bölgesel meselelerin bölge ülkeleri arasındaki iş birliği yoluyla, bölge dışı güçlerin müdahalesi olmadan çözülmesini istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, “Amerika bölgeden ayrılırsa birçok sorun çözülebilir. Bölge ülkeleri kendi aralarındaki anlaşmazlıkları ve sorunları çözebilecek kapasite ve imkâna sahiptir.” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de görüşmede son gelişmelere değinerek, İran’ın son haftalarda mevcut koşullara ilişkin bazı çözüm yolları ortaya koyduğunu söyledi ve bu çabaların mümkün olan en kısa sürede sonuç vermesini umduğunu ifade etti.

Guterres, İran’ın ilkeli ve barışçıl yaklaşımına vurgu yaparak, “Sizin ve İran’ın sesi, barışın ve ılımlılığın sesi oldu.” dedi.

BM Genel Sekreteri ayrıca gelecek hafta bölgeye yapacağı ziyaret hakkında bilgi verdi. Guterres, bölgedeki tüm ülkelerden devam eden diplomatik süreci desteklemelerini ve bu sürecin ilerletilmesine yapıcı katkı sunmalarını isteyeceğini söyledi.

Bölgenin bazı kesimlerindeki, özellikle Lübnan ve Yemen’deki koşulların zorluğuna değinen Guterres, şartların karmaşıklığına rağmen siyasi ve diplomatik çözümler bulunması yönündeki çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Guterres, yeni diplomatik girişimlerin başarılı olmasını ve siyasi çözümlere ulaşılması için gerekli zeminin oluşmasını umduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri ayrıca Hürmüz Boğazı’nın önemine değinerek, bu geçiş yolunun açık tutulmasının küresel boyutları olan bir konu olduğunu söyledi. Guterres, Hürmüz’ün güvenliğinin gıda güvenliği ve uluslararası ekonomik istikrar gibi konularla bağlantılı olduğunu ifade etti.

Guterres, “Bizim sesimiz ve sözümüz dışında bir aracımız yok.” diyerek Birleşmiş Milletler’in bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çabaları tüm gücüyle destekleyeceğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri ayrıca, değerlendirmelere dayanarak İran’ın nükleer silah elde etmeye çalışmadığına inandığını belirtti.