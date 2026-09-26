İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 81. yıllık oturumunun oturum aralarında New York’ta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, görüşmede Suudi mevkidaşını İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığının güvenli geçiş güzergâhlarına ilişkin varılan mutabakat hakkında bilgilendirdi.

Erakçi, İran'ın güveni güçlendirme, özellikle bölge ülkeleri arasındaki etkileşime dayalı güvenlik mekanizmalarını geliştirme konusundaki kararlılığına dikkat çekerek, tüm etkili bölgesel tarafların son 7 ayda yaşanan olumsuz deneyimi ve ABD ile İsrail rejiminin bazı bölgesel tarafların topraklarını ve imkânlarını İran’a yönelik askeri saldırının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi amacıyla kötüye kullanmasını dikkate alarak bu doğrultuda iş birliği yapmasını umduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca Tahran-Riyad arasındaki ikili ilişkiler ve ortak ilgi alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi için iki tarafın birlikte çaba göstermesinin önemi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.