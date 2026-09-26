İran’dan NATO Genel Sekreteri Rutte’ye eleştiri

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, cuma gecesi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Avrupa ülkeleri ve NATO üyelerinin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırısına geniş çaplı katılımına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Bekayi, X hesabından yaptığı paylaşımda, Rutte’nin ABD’nin Avrupa’da konuşlu imkânlardan İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısının hazırlık ve gerçekleştirilmesinde geniş ölçüde yararlandığı yönündeki açıklamalarının, Avrupa’nın ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü saldırı savaşına bilinçli ve aktif şekilde katıldığı gerçeğinin açık bir itirafı olduğunu belirtti.

Bekayi, bunun, savaş sırasında bu durumun defalarca inkâr edilmesine rağmen gerçekleştiğini ifade etti.

Bekayi ayrıca, Avrupa Birliği, AB üyesi ülkeler ve NATO üyelerinin, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırısındaki rolleri ve katılımlarından dolayı hesap vermeleri gerektiğini söyledi. Buna, savaşın neden olduğu ölüm ve yıkımda rol oynayan siyasi, askeri, lojistik veya diğer her türlü desteğin yanı sıra hâlen devam eden sonuçların da dahil olduğunu belirtti. Avrupa vatandaşlarının, hükümetlerinden bu saldırıyı desteklemek veya saldırıya katılmak amacıyla alınan kararlar hakkında hesap sorma hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Bekayi, savaşın yol açtığı akaryakıt fiyatlarındaki artış ve diğer sonuçların da Avrupa hükümetlerinin saldırıya zemin hazırlama ve saldırıyı desteklemedeki rolleri dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin bu görevdeki rolünün ve söz konusu savaşla ilgili yetki ve sorumluluğu kapsamında aldığı eylem ve kararların da soruşturulması gerektiğini vurguladı.