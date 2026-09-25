İran'dan Kolombiya'nın 'Tahran ile diplomatik ilişkiyi kesme' kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya’nın İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik asılsız iddialarını reddetti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kolombiya hükümetinin, asılsız suçlamalarla birlikte, yarım asrı aşkın bir geçmişe sahip olan diplomatik ilişkileri kesme kararı alması; karşılıklı saygı ilkesine aykırı olduğu gibi, her iki halkın menfaatleri ve çıkarlarıyla da çelişmektedir. Kolombiya hükümetinin bu kararını meşrulaştırmak için öne sürdüğü iddiaların hiçbirinin tutarlı ve mantıklı olmadığı aşikardır; söz konusu karar tamamen Siyonist rejim ve ABD’nin etkisiyle alınmıştır.

İnkâr edilemez belge ve kanıtların da gösterdiği üzere, uyuşturucu üretim ve dağıtım kartellerinin yoğun etkisi altında olan ve pratikte Amerika kıtası ve uluslararası uyuşturucu ağının bir parçası olarak kabul edilen Kolombiya hükümeti, terörizm ve uyuşturucu konusunda başka ülkelere vaaz verecek konumda değildir.

Bu tür ikiyüzlü davranış, Kolombiya hükümetinin, İran da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanına yapılan büyük ölçekli uyuşturucu sevkiyatlarındaki rolünden kaynaklanan uluslararası sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

Eylül ayının sonlarında Tahran’da ele geçirilen ve doğrudan Kolombiya’daki nüfuzlu şahıslara bağlı bir şebeke tarafından İran’a sokulan 55 kilogramlık kokain sevkiyatı, Kolombiya hükümetine isnat edilen en yeni sınır ötesi organize suç vakalarından biridir. Kolombiya hükümetinin ilgili makamlarının, bu konuya aceleci tepkiler vermek yerine, söz konusu sevkiyatın ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik benzer sevkiyatların kaçakçılığında yer alan ana unsurların tespiti için uluslararası hukuki yükümlülükleri çerçevesinde işbirliği yapmaları beklenirdi.

İran İslam Cumhuriyeti, ulusal çıkarlarını koruma doğrultusunda, Kolombiya hükümetinin bu haksız ve düşmanca tutumuna karşı gerekli önlemleri alacaktır” ifadelerine yer verildi.