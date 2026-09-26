İran’ın 7 şartı gerçekleşene kadar ABD’yi cezalandırmaya devam edeceğiz

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, İran’ın yedi şartı yerine getirilene kadar ABD’yi cezalandırmaktan vazgeçmeyeceklerini belirterek, İran’ın füzelerinin ABD’nin çok katmanlı hava savunma sistemlerini imha edebilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Muhibbi, ABD’nin Fars Körfezi’ne askeri güç yığarak İran’ın teslim olmasını beklediğini, ancak İran’ın farklı bir direnişiyle karşılaştığını ifade etti. İran halkının şehitlerin sayesinde cesaret ve ulusal güvenliğe ulaştığını söyledi.

Tuğgeneral Muhibbi, “Biz savaşın galibiyiz ve bunu kalıcı stratejik caydırıcılığa dönüştürüyoruz.” dedi.

Devrim Muhafızları Sözcüsü, ABD’nin savaş öncesindeki söyleminin deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak olduğunu, ancak son savaşta bu konuda başarısız olduğunu belirtti. ABD’nin dünyanın en büyük donanmasına sahip olmasına rağmen Hürmüz Boğazı’nı birkaç saatliğine bile açık tutmayı başaramadığını ifade etti.

Tuğgeneral Muhibbi, ABD’nin petrol fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla Hürmüz Boğazı’nın açık olduğunu iddia ettiğini, ancak boğazın kontrolünün Devrim Muhafızları deniz kuvvetlerinin elinde olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Muhibbi, savaş öncesinde Hürmüz Boğazı’ndan günde onlarca ila 100’ün üzerinde geminin geçtiğini, şimdi ise yalnızca İran’ın ticari ortaklarına ait petrol gemilerinin Tahran’ın izniyle geçiş yaptığını ifade etti.

Devrim Muhafızları Sözcüsü ayrıca, ABD’nin propaganda yoluyla askeri teknoloji üstünlüğü algısı oluşturduğunu, ancak son savaşta ABD’nin gelişmiş hava, deniz ve kara unsurlarının İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındığını ileri sürdü.