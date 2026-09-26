  1. İran
26 Eyl 2026 09:26

ABD geri çekiliyor: Deniz ablukası kırıldı

ABD geri çekiliyor: Deniz ablukası kırıldı

Open Source Intelligence verileri, ABD’nin İran’ın güneyindeki deniz kuşatma hattından geri çekildiğine işaret ediyor.

Open Source Intelligence verileri, ABD’nin İran’ın güneyindeki deniz kuşatma hattından geri çekildiğine işaret ediyor.

“ABD’nin deniz kuşatma hattı kırıldı ve ilk konumundan daha geriye çekildi.” Bu değerlendirme, “Molu Monitor” adlı Open Source Intelligence hesabı tarafından paylaşıldı.

ABD geri çekiliyor: Deniz ablukası kırıldı

Molu Monitor’un aktardığı bilgilere göre, yaklaşık 26 gündür Sentinel-2 uydu görüntülerinde İran açıklarındaki deniz kuşatma hattında USS George H.W. Bush, USS George Washington ve USS Boxer uçak gemileri ile Arleigh Burke sınıfı muhriplere ait herhangi bir görüntü tespit edilemedi.

ABD geri çekiliyor: Deniz ablukası kırıldı

Bu verilere göre ABD, İran’ın gemisavar füzelerinin menzilinden çıkmak amacıyla deniz unsurlarını daha geriye çekme kararı aldı. Böylece yaklaşık bir ay öncesine kadar Umman Körfezi’nin çıkışında bulunan deniz kuşatma hattının konumu değiştirildi.

Yaklaşık 26 gün önce, eylül ayının başlarında, İran Deniz Kuvvetleri ilk kez Kasım Basir füzesini test etti. İran’ın açıklamalarına göre bu füze, Arap Denizi’nin tamamını menzili içine alabiliyor.

ABD geri çekiliyor: Deniz ablukası kırıldı

Molu Monitor, ABD uçak gemilerinin saldırı gruplarını takip ederek, daha önce Çabahar yakınlarında konuşlandırılan bu deniz unsurlarının artık eski konumlarından kilometrelerce uzakta, Arap Denizi’nin daha açık kesimlerinde konuşlandığını belirtti.

Bu değerlendirmeye göre ABD, deniz kuşatma hattını İran’ın gemisavar füze menzilinin dışına çekmiş durumda.

News ID 1938774
Azar MAHDAVAN

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