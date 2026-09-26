Irak, İran uçuşlarının yeniden başlaması için ABD ile görüşüyor

El Cezire’nin haberine göre, Irak Başbakanlık Basın Ofisi yayımladığı açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı tarafından İran’ın Irak dahil bölge ülkelerindeki havalimanlarına gerçekleştirdiği uçuşlarla ilgili alınan tedbirler nedeniyle Bağdat hükümetinin bazı Irak havalimanlarının bu tedbirlerden muaf tutulması için ABD tarafıyla doğrudan görüşmeler yürüttüğünü duyurdu.

Açıklamanın devamında, bu girişimin amacının İran uçuşlarının tedavi, eğitim, hac ve ziyaret seyahatleri ile vatandaşlarla ilgili diğer çıkarlar gibi insani gerekçelerle yeniden başlatılması olduğu belirtildi.

Irak hükümetinin bölgede tansiyonu düşürmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, krizlerin devam etmesinin mevcut koşulları daha da karmaşık hale getireceği vurgulandı.

Açıklamaya göre Irak hükümeti, tüm taraflara kriz ve çatışmaların çözümü için diyalog ve müzakere yolunu izleme çağrısında bulundu.