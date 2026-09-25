Erakçi: Bölgesel işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmeye kararlıyız

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler 81’inci Genel Kurulu çalışmaları kapsamında bulunduğu New York’ta, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 27. Gayriresmi Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda konuşan Erakçi, uluslararası sistemin mevcut durumuna değinerek, "Bu toplantı, dünyanın artan belirsizlik ve parçalanma ile karşı karşıya olduğu, uluslararası hukukun ve insani hukukun saldırgan eylemlerden her zamankinden daha fazla etkilendiği bir dönemde gerçekleşiyor" dedi.

İran'a yönelik son iki yılda gerçekleştirilen ABD-Siyonist rejimi askeri saldırganlığına dikkat çeken Erakçi, "İran İslam Cumhuriyeti, diplomasi ve müzakereye olan sarsılmaz bağlılığına rağmen, ABD ve Siyonist rejimin yasadışı, saldırgan ve terörist eylemlerinin kurbanı olmuştur" ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail rejiminin askeri saldırılarının yol açtığı maddi ve manevi zararlara değinen Erakçi; saldırılarda eski devrim lideri Ayetullah Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey askeri komutan, dört binden fazla İran vatandaşı ile Minab şehrinde 168 çocuk öğrencinin şehit olduğunu hatırlattı. Erakçi, savaşta hastaneler, sivil havalimanları ve tarihi yapılar da dahil olmak üzere çok sayıda sivil altyapının hedef alındığını belirtti.

Erakçi, İran halkının ve silahlı kuvvetlerinin direnişine vurgu yaparak, "Halkımızın direnişi ve silahlı kuvvetlerimizin gücü sayesinde saldırganların hiçbir uğursuz amacı gerçekleşmedi ve İran, bu tarihi sınavdan her zamankinden daha gururlu ve onurlu bir şekilde çıktı" değerlendirmesinde bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel işbirliğini geliştirme kararlılığını yineleyen Erakçi, "İran, bölgesel işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmeye kararlıdır. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT), üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin ilerletilmesi, bölgesel bağlantı ve sürdürülebilir kalkınma konularında çok daha aktif bir rol oynayabileceğine inanıyoruz” diye konuştu.