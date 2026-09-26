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26 Eyl 2026 09:48

Pezeşkiyan’dan Çin’in İslamabad Mutabakatı önerisine destek

Pezeşkiyan’dan Çin’in İslamabad Mutabakatı önerisine destek

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Çin Devlet Başkanı’nın İslamabad Mutabakatı’na dönülmesi ve anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesine yönelik desteğini takdir ettiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, “Çin Devlet Başkanı’nın İslamabad Mutabakatı’na dönülmesi ve anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesine yönelik düşünceli ve sorumlu desteği için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, “İran da bu yaklaşıma katılıyor ve söz konusu mutabakata geri dönülmesinin, daha önce üzerinde anlaşmaya varılan taahhütlere bağlı kalınmasının ve ciddi, esaslı ve sonuç odaklı müzakerelerin ilerletilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasının önemini vurguluyor.” dedi.

News ID 1938775

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