Erakçi ve Arap Birliği Genel Sekreteri bölgesel gelişmeleri ele aldı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun yıllık toplantısına katılmak üzere New York’a giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi ile bir araya geldi.

Görüşmede, özellikle Filistin meselesi ile İsrail rejiminin Filistin ve Lübnan’daki saldırı ve suçlarının artması başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alındı ve görüş alışverişinde bulunuldu.

İran’ın bölge ülkeleri arasındaki karşılıklı güveni güçlendirme konusundaki kararlılığını vurgulayan Erakçi, güvenliğin bütünleşik ve bölünmez bir mesele olduğunu ve bunun ortak sorumlulukların anlaşılmasına ve yapıcı etkileşime bağlı olduğunu ifade etti.

Erakçi, İran ile Arap ülkeleri arasındaki diyalog ve etkileşimin artırılmasını istedi. Ortak düşmanların propagandasından kaynaklanan yanlış anlaşılma ve endişelerin bu yolla giderileceğine olan güvenini dile getirdi.

Arap Birliği Genel Sekreteri ise tüm bölgesel tarafların çabaları ve diyalog ile etkileşimin genişletilmesi sayesinde bölge ülkeleri arasında karşılıklı güvenin güçlenmesini ve iş birliğinin artırılmasını umduğunu belirtti.