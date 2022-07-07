Çavuşoğlu ve Lavrov bugün Endonezya’da görüşecek

Rusya Dışişileri Bakanlığından gazetecilere verilen bilgide, “Türkiye ve Çin dışişleri bakanlarıyla bugün yapılacak görüşmeler planlanıyor” ifadeleri kullanıldı.

Lavrov, G20 bakanlar toplantısına katılmak için önceki gün Endonezya’nın Bali adasına geçerken, Dışişleri Bakanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamada, toplantı aralarında Lavrov’un bir dizi görüşme yapacağı, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüşmesinin ise planlanmadığı vurgulandı.

Uzun süredir Rusya Dışişleri Bakanı ile görüşmeyen Batılı mevkidaşlarının Lavrov’a karşı tutumu merak ediliyor.

Kaynak: Gazetem