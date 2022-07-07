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7 Tem 2022 11:50

Çavuşoğlu ve Lavrov bugün Endonezya’da görüşecek

Çavuşoğlu ve Lavrov bugün Endonezya’da görüşecek

G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için Endonezya’nın Bali adasına giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Türk ve Çin Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Wang Yi ile görüşecek.

Rusya Dışişileri Bakanlığından gazetecilere verilen bilgide, “Türkiye ve Çin dışişleri bakanlarıyla bugün yapılacak görüşmeler planlanıyor” ifadeleri kullanıldı.

Lavrov, G20 bakanlar toplantısına katılmak için önceki gün Endonezya’nın Bali adasına geçerken, Dışişleri Bakanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamada, toplantı aralarında Lavrov’un bir dizi görüşme yapacağı, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüşmesinin ise planlanmadığı vurgulandı.

Uzun süredir Rusya Dışişleri Bakanı ile görüşmeyen Batılı mevkidaşlarının Lavrov’a karşı tutumu merak ediliyor.

Kaynak: Gazetem

News Code 1903353
https://tr.mehrnews.com/news/1903353/

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