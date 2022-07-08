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8 Tem 2022 14:31

Erdoğan'dan Şinzo Abe için taziye mesajı

Erdoğan'dan Şinzo Abe için taziye mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe’nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe’nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

News Code 1903372
https://tr.mehrnews.com/news/1903372/

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