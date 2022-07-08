Lavrov: Ukrayna ve Türkiye ile müzakere etmeye hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları zirvesine katıldı. Söz konusu zirve, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından bu yana G20 ülkelerinin bu tür bir toplantıda üst düzey bir Rus görevlisiyle ilk görüşmesi oldu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 toplantısında batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaşa yönelik "çılgın" eleştirileri nedeniyle, küresel ekonomik sorunları çözme şansını kaçırdıklarını söyledi.

Lavrov, "Tartışma sırasında Batılı ortaklar, dünya ekonomisi sorunlarıyla uğraşmaktan kaçındı. ‘Saldırganlar', ‘işgalciler' dediler. Bugün çok şey duyduk" dedi.

Diğer taraftan Lavrov, Rusya'nın Ukrayna ve Türkiye ile tahıl konusunda müzakere etmeye hazır olduğunu ancak bu tür görüşmelerin ne zaman gerçekleşebileceğinin belirsiz olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Time Türk