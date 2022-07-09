Putin, tüm Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’daki tüm Müslümanların Kurban Bayramını kutlarken, ülkedeki Müslümanların tüm hayır ve eğitim girişimlerinin uygulanmasına aktif katılımlarından dolayı minnettar olduğunu belirtti.

Kremlin’den yayınlanan bayram mesajı, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin tarafından başkent Moskova Merkez Camisi’nde Kurban Bayramı münasebetiyle verilen hutbede de paylaşılırken, Rus lider, bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurban Bayramı, derin bir ahlaki, manevi anlam taşırken aynı zamanda insanları birleştirmeye, dostluk, akrabalık, sevgi, nezaket ve merhamet değerlerini kalıcı olarak koruma amacı taşıt. Rusya’daki Müslüman toplumunun ülke yaşamına aktif olarak dahil olması bizim için büyük sevinç kaynağı olurken, ülkedeki Müslümanların Rusya’da büyük ölçekli hayırseverlik ve eğitim girişimlerinin uygulanmasına verdiği destekleri çok değerlidir. Genç neslin yorulmadan atalarının gelenek ve göreneklerine saygı göstermesi, aynı zamanda Müslüman cemaatin faaliyetleri toplumda uluslararası barış ve uyumun korunması için büyük önem taşımaktadır.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mesajını Bayram namazında paylaşan Gaynutdin, bayram tebriğini okuduktan sonra yaptığı konuşmasında, “Siyasi liderimize şükranlarımızı ve desteğimizi sunar, kamu hizmetinde yardım ve başarı sağlaması için Allah’a dualar ederiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gazetemru.com