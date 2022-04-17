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17 Nis 2022 09:27

Meşal, ümmetin Filistin davasına destek için seferber olmasını istedi

Meşal, ümmetin Filistin davasına destek için seferber olmasını istedi

Hamas Yurt Dışı Teşkilatı Başkanı Halid Meşal, Katar’ın başkenti Doha’da dün akşam Ramazan Kitap Fuarı faaliyetleri kapsamında düzenlenen “Mescid-i Aksa’nın ümmetin yanındaki yeri” konulu panelde konuşma gerçekleştirdi.

Meşal, Kudüslü kahramanların Mescid-i Aksa’yı savunmada ümmetin öncüleri ve gurur vesileleri olduğunu ifade etti.

“Kubbetu’s-Sahra’nın yanında kurbanların kesildiğini düşünün. Mescid-i Aksa ve konumu hakkında ne söyleyebiliriz?” diye soran Meşal, Katar Dışişleri Bakanı’nın Hamas Hareketi Siyasi Birimi Başkanı İsmail Heniyye’yi arayarak, işgal rejimi hükümetinin gerginliği tırmandırmak istemediği bilgisini ilettiğini açıkladı.

Meşal, Katar Dışişleri Bakanı’na Gazze’nin de gerginliğin tırmanmasını istemediğini fakat sorumlulukları olduğunu, Kudüs’teki gerilimin sona ermesi gerektiğini söylediklerini aktardı.

Heniyye’nin Katar Dışişleri Bakanı’na Mescid-i Aksa’da Yahudi yerleşimcilerin kurban kesemeyeceklerini, Cenin Kampı’na işgal güçlerinin baskın düzenleyemeyeceğini ve Mescid-i Aksa’da gözaltına alınanların serbest bırakılmaları gerektiğini bildirdiğini kaydeden Meşal, ümmetin Filistin davasına destek için seferber olmasını istedi.

Meşal, Filistin halkının ve direnişinin birliği ile siyasi baskılar sebebiyle işgal rejiminin planlarından geçici olarak geri adım attığını, bununla birlikte işgalcilerin Mescid-i Aksa’yı zaman ve mekan bakımından ikiye bölme planlarının olduğunu, planlarının zirvesini Kubbetus’s-Sahra eşiğinde kurban kesme planının teşkil ettiğini fakat Filistin halkının bu planı bozduğunu söyledi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

News Code 1901572
https://tr.mehrnews.com/news/1901572/

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