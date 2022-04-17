Meşal, Kudüslü kahramanların Mescid-i Aksa’yı savunmada ümmetin öncüleri ve gurur vesileleri olduğunu ifade etti.

“Kubbetu’s-Sahra’nın yanında kurbanların kesildiğini düşünün. Mescid-i Aksa ve konumu hakkında ne söyleyebiliriz?” diye soran Meşal, Katar Dışişleri Bakanı’nın Hamas Hareketi Siyasi Birimi Başkanı İsmail Heniyye’yi arayarak, işgal rejimi hükümetinin gerginliği tırmandırmak istemediği bilgisini ilettiğini açıkladı.

Meşal, Katar Dışişleri Bakanı’na Gazze’nin de gerginliğin tırmanmasını istemediğini fakat sorumlulukları olduğunu, Kudüs’teki gerilimin sona ermesi gerektiğini söylediklerini aktardı.

Heniyye’nin Katar Dışişleri Bakanı’na Mescid-i Aksa’da Yahudi yerleşimcilerin kurban kesemeyeceklerini, Cenin Kampı’na işgal güçlerinin baskın düzenleyemeyeceğini ve Mescid-i Aksa’da gözaltına alınanların serbest bırakılmaları gerektiğini bildirdiğini kaydeden Meşal, ümmetin Filistin davasına destek için seferber olmasını istedi.

Meşal, Filistin halkının ve direnişinin birliği ile siyasi baskılar sebebiyle işgal rejiminin planlarından geçici olarak geri adım attığını, bununla birlikte işgalcilerin Mescid-i Aksa’yı zaman ve mekan bakımından ikiye bölme planlarının olduğunu, planlarının zirvesini Kubbetus’s-Sahra eşiğinde kurban kesme planının teşkil ettiğini fakat Filistin halkının bu planı bozduğunu söyledi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi