Putin önümüzdeki hafta İran'a gelecek

İran İslami Şura Meclisi Ekonomik Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Pur İbrahimi, iran Merkez Bankası Başkanı ile birlikte Rusya'ya yaptığı ziyaretine değinerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki hafta Tahran'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Rusların İran ile ekonomik işbirliği alanındaki ciddiyetinin geçmişe göre daha arttığını belirten Pur İbrahimi, "İran ve Rusya arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik plan yapmak, iki ülke cumhurbaşkanlarının istişarelerinin önceliği olacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Rusya'ya yaptığı son ziyaretin ardından Rusya'da İran ile ekonomik işbirliği konusunda olumlu bir ortam oluştuğunu dile getiren Pur İbrahimi, "Bu ziyaret sırasında birçok anlaşma imzalandı. iran Cumhurbaşkanı Tahran ve Moskova arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açtı ve Ruslara İran hükümetinin Rusya ile ekonomik işbirliği konusunda ciddi olduğu konusunda güvence verdi" ifadelerinde bulundu.