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12 Tem 2022 14:34

Kremlin: Putin, Tahran'da Erdoğan ile görüşecek

Kremlin: Putin, Tahran'da Erdoğan ile görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Tahran ziyareti sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşeceğini duyurdu.

Gazetecilere konuşan Peskov, Putin’in gelecek hafta Tahran’a gerçekleştireceği ziyaret sırasında Erdoğan’la görüşeceğini ifade etti.

Peskov, “Üçlü görüşmenin yanı sıra elbette ikili görüşmeler de olacak. Dün Putin ile Erdoğan arasında üst düzey temasların olacağını bildirmiştik. Bir görüşme orada da olacak” dedi.

Üçlü görüşmenin Putin, Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasında olacağı bilgisini veren Peskov, “Tahran ziyareti için hazırlık yapılıyor. Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderleri arasında burada bir görüşme yapılacak. Bu bilindiği üzere, Suriye’ye istikrar getirilmesi süreci kapsamında” ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü, Putin’in ziyaretinin 19 Temmuz’da gerçekleşeceğini, görüşmelerin aynı gün yapılacağını vurguladı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1903443
https://tr.mehrnews.com/news/1903443/

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