İran Meclis Başkanı’ndan İslam ülkelerine bayram mesajı

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İslam ülkelerinin meclis başkanlarına mesaj göndererek Kurban Bayramı'nı kutladı.

Galibaf’ın kaleme aldığı mesajda, “Bu büyük bayramın bereketi ile inşaallah tüm İslam topraklarında kalıcı barış ve güvenliğin tesis edilmesine, Müslümanlar arasındaki dostluk ve kardeşliğin güçlenmesine tanık oluruz. İslam dünyasının mevcut sorunlarının çözümünde parlamentolar arası temasların ve işbirliğinin etkili olabileceğine inanıyorum.” ifadesine yer verildi.

Mesajda, İslami Şura Meclisi’nin Müslüman ülkelerle karşılıklı dostane ilişkileri geliştirmeye hazır olduğu belirtildi.