Bugün İran'da Kurban Bayramı kutlanıyor

Bugün hicri kameri takvimle 10 Zilhicce 1443 (10 Temmuz 2022) Müslümanların büyük bayramlarından Kurban Bayramı'dır.

Kurban bayramında hacca giden hacılar, Allah'ın emri ve O'nun rızası için kurban keser ve Hz. İbrahim'i (sa) saygıyla anar.

Tüm İran bugün Kurban Bayramı’nı coşkuyla kutluyor. Ülke genelinde Kurban Bayramı namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak kılındı.

Tahran'da Kurban Bayramı namazı

Tahran'da düzenlenen Kurban Bayramı Namazı Cuma Namazı Geçici Hatibi Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi tarafından bugün sabah saatlerinde İmam Humeyni (r.a) Müsellası'nda ikame edildi.

Bu merasime, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Yargı Erki Başkanı Muhsini Ejei başta olmak üzere İran halkının farklı kesimleriyle askeri ve siyasi yetkililer katıldı.

Bayram namazı sonrası vatandaşlar kurbanlarını kesmek için hayvan pazarları ve kesimhanelere yöneldi.