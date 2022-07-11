Reisi, Katar Emiri ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Kurban Bayramı dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile telefonda görüşerek bayramlaştı.

Görüşmede Reisi, Katar hükümeti ve milletinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Allah'tan bu büyük bayram vesilesiyle İran ve Katar halkına ve İslam ümmetine bereket yağdırmasını diliyor ve niyaz ediyorum.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, son aylarda Tahran ve Doha yetkilileri arasında yapılan yoğun diplomatik görüşmeler ve istişarelere atıfta bulunarak, ''Karşılıklı görüşmeler ve istişareler, iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanması sürecini olumlu etilemektedir.'' ifadesini kullandı.

Katar Emiri de Cumhurbaşkanı Reisi'nin, Tahran hükümeti ile İran milleti ve İslam Devrimi Lideri’nin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, “Bayramın iki ülke milletleri ve Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Katar Emiri Al Sani ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden ve aralarındaki anlaşmaların uygulanmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.