Reisi’den bölgesel çevre sorunları için öneri

Batı Asya ülkelerinin çevre bakanları çevre sorunlarını görüşmek üzere bugün Tahran’da toplandı. Cumhurbaşkanı Reisi, Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenen çevre toplantısının açılışında konuştu.

Çevrenin korunmasının önemine değinen Reisi, bu hususta gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Reisi, “Batı Asya'da çöl tozu fırtınaları da dahil olmak üzere çevre sorunları var. Gıda güvenliğinin azalması ve kaynakların bilinçsiz tüketilmesi, kamu refahının düşmesine yol açmış ve sağlık ve ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır.” dedi.

İran İslam Cumhuriyeti’nin çevre koruma konusuna büyük önem verdiğini anlatan Reisi, “İran, bölge ve komşu ülkelerin çevre sorununu çözmek için kararlı olmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Bu toplantının Tahran’da yapılması İran'ın da iradesini göstermektedir.” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi, “Batı Asya ülkelerinin çevre alanında işbirliğinin geliştirilmesi için bir birlik veya örgüt kurulmasını öneriyorum.” diye konuştu.