ABD'den "İran Rusya'ya yüzlerce İHA verecek" iddiası

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın yakın zamanda Ukrayna savaşı için Moskova'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce insansız hava aracı (İHA) göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu ileri sürdü.

Ortadoğu'da son durum

Sullivan, Beyaz Saray'daki günlük basın brifingine katılarak ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın başlayacak Orta Doğu ziyaretini değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sullivan, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da Rusya'nın istediğini alamadığını ve bazı silah sıkıntıları yaşadığını belirterek "Bizim tarafımızda, İran hükûmetinin yakın zamanda Rusya'ya yüzlerce İHA vereceğine ve bunların arasında SİHA'ların da olacağına ilişkin bir bilgi var. Ayrıca bu bilgi, İran'ın bu İHA'ların kullanımı için Rus askerlerine eğitim vereceğini ve bu sürecin bu ay başlayabileceğini gösteriyor." dedi.