ABD'nin İran SİHA'sı endişesi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın yakın zamanda Ukrayna'daki silahlı faaliyetler için Moskova'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce İHA göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu öne sürmüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise ABD yönetimi tarafından ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulamıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, ''İran’ın Rusya’ya İHA sağladığına ilişkin bir gösterge yok. İran'ın İHA gücünü Irak ve Suriye'de kendi gözlerimizle gördük." dedi.

John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tahran'a yaptığı ziyarete, Tahran ile Moskova arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme korkusuyla tepki gösterdi.

Kirby, ''Putin'in bu ziyareti, onun Ukrayna'ya yönelik saldırı nedeniyle çok izole olduğunu gösteriyor.'' iddiasında bulundu.