Ukrayna'daki savaşı durdurmak için çalışıyoruz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, "Rusya ile savunma dahil olmak üzere çeşitli anlaşmalarımız var, ancak bu çatışmaya dahil olan tarafların hiçbirine yardım etmeyeceğiz." dedi.

Sorunun ABD dahil olmak üzere bazı Batılı ülkelerin silah üretmesinden ve ürünlerini satmaya çalışmasından ibaret olduğuna dikkat çeken Emir Abdullahiyan, “Gerilimin tırmanmasına yol açabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çalışıyoruz. Bu savaşı durdurmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran’ın Rusya’ya İHA vereceği iddiasını ortaya atmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı ile söz konusu iddiaları yalanlamıştı.