Tahran'dan ABD'nin "İran İHA'ları" iddiasına yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın İran iddiasına tepki göstererek, “İran ile Rusya Federasyonu arasındaki bazı modern teknolojiler alanındaki işbirliğinin geçmişi, Ukrayna savaşı öncesine dayanıyor ve son zamanlarda bu ilişkide özel bir gelişme olmamıştır.” dedi.

Kenani, “İran’ın Ukrayna'daki savaşa ilişkin tutumu oldukça nettir ve birçok kez resmi olarak bildirilmiştir.” ifadesini kullandı.

Nasır Kenani, “ABD’li yetkili bu iddiaları ileri sürürken Amerika ve Avrupalılar, Batı Asya bölgesinin işgalci ve saldırgan ülkelerini ölümcül silah deposu haline getirmiştir. ABD’nin silah desteği olmadan Siyonistlerin işgal altındaki Filistin topraklarında işleciği cinayet ve işgalciliğin devam etmesi mümkün değildi.” şekilnde konuştu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın yakın zamanda Ukrayna savaşı için Moskova'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce insansız hava aracı (İHA) göndereceğini iddia etti ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu öne sürdü.