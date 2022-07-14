Tahran'dan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın "İran" iddiasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani sosyal medya Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın yakın zamanda Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya yüzlerce insansız hava aracı (İHA) göndermeyi planladığına diar iddialarına tepki gösterdi.

Kenani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD'nin dünyanın çocuk öldüren rejimini koşulsuz olarak destekleme taahhüdü pekiştirmek için Biden ile birlikte Tel Aviv'e gitti.

Ziyaretin başında İran'ı Ukraynalıların öldürülmesini desteklemekle suçladı! Yalanlar, Amerikan politikacıları arasında gelişen bir madeni paradır! Kötü amaçlar için gerçeği altüst etmek!"

Beyaz Saray Ulusal Güvenli Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın Rusya'ya, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere, bazıları muharebe kabiliyetine de sahip yüzlerce insansız hava aracı (İHA) vermeyi planladığını iddia etmişti.

