İran'dan Biden'ın Ortadoğu ziyaretine eleştiri

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeler hakkında değerlendirme yaptı.

Nasır Kenani, Tahran'ın bölge ülkelerinin diplomatik başkenti haline geldiğini belirterek, önümüzdeki günlerde bazı komşu ve bölge ülkelerinin liderlerinin İran'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Biden'ın İran iddiası hakkında Kenani, "ABD politikacıların bir gazetede bu tür yazılar yazarak, bölgede ve Batı Asya'da uzun yıllardır uyguladıkları kötü ve yıkıcı eylemlerinin sonucunu haklı çıkarabileceklerini düşünmeleri oldukça şaşırtıcıdır. Biden ve ABD yetkilileri, bölge halkının Amerika'nın bölgedeki müdahaleci politikası hakkında ne düşündüğünü biliyor. ABD Başkanı'nın bölgeye yapacağı ziyaretin arifesindeyiz. Biden yazısında gezisinin temel amaçlarından birinin bölgede barış ve güvenliğin güçlendirilmesine yardımcı olmak, bölgede istikrar ve barışı tesis etmek ve anlaşmazlıkları çözmek olduğunu belirtti. ABD'nin dış politikasına kısa bir bakış, bu ifadelerin ABD'nin bölgedeki pratik politikasıyla tutarlı olamayacağını gösteriyor." dedi.

Kenani, "Bölgede istikrar ve barış yaratmak için ABD'nin davranışlarında değişiklik yapması gerekiyor. Siyonist Rejim'in varlığı gayrimeşru ve yasadışıdır. Bu rejimin 70 yıllık geçmişi cinayet ve işgalle doludur. ABD bu rejimin tam bir destekçisi. Amerika'nın Irak ve Afganistan da dahil olmak üzere bölge ülkelerindeki yasadışı varlığı bu ülkelere düzen ve güvenlik değil, maddi hasar ve insani kayıplar, acı ve üzüntü getirmiştir" ifadelerini kullandı.

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