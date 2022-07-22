Avrupa Birliği'nden Zaho'daki saldırıya kınama

Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesindeki yapılan saldırıya ilişkin bir açıklama Avrupa Birliği'nden (AB) geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, sivillerin hedef alınmasının, uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilerek, olayın soruşturulması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca AB'nin, Irak halkıyla dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde bir dere kenarına yapılan saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Sputnik