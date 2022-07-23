Irak Parlamentosu askeri müdahale gündemiyle toplanıyor

Arap medyasına göre; Irak Parlamentosu Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün yapılacak oturumda Türkiye’nin Irak topraklarına yönelik saldırıları ele alınacağı belirtildi.

Oturuma Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanı da katılacak.

Irak'ta, Bağdat hükümetinden, Ankara ile diplomatik ve ticari ilişkilerin kesilmesini isteyen bir grup milletvekili, Türkiye ile ilişkilerin kesilmesi için parlamentoya bir önerge sunacaklarını bildirmişti.

Ne olmuştu?

Irak'ın kuzeyinde Dohuk bölgesinde Zaho'daki bir tatil beldesinde düzenlenen saldırıda ikisi çocuk en az 9 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise saldırıyla ilgili olarak Türkiye’yi suçladı ve karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır" dedi.