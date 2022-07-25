Peskov: Odessa Limanı'ndaki operasyon, tahılın çıkarılmasını engelleyemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Odessa Limanı'ndaki askeri altyapıya yapılan atışların 'gıda anlaşmasının' hükümlerinin uygulanmasında yer alacak altyapıyla ilgili olmadığını ve Ukrayna tahılının çıkarılmasını etkileyemeyeceğini, etkilememesi gerektiğini söyledi.

Dün Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Odessa Limanı'nda, tersaneye ait bölgeye atışlar yapıldığını, bunun sonucunda bir savaş gemisi ile ABD'nin Kiev rejimine gönderdiği Harpoon gemisavar füzelerinin bulunduğu bir mühimmat deposunun imha edildiğini duyurmuştu.

Basın mensuplarının bu operasyonun gıda anlaşması üzerindeki olası etkisini sormasına cevaben Peskov, "Bu (operasyon), sadece askeri altyapıyla ilgili. Bunun, anlaşmaların uygulanması ve tahılın çıkarılması için kullanılacak altyapıyla hiçbir ilgisi yok. Bu nedenle, bu durum tahıl çıkarma sürecinin başlamasını hiçbir şekilde engelleyemez ve engellememeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik