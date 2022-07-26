Tahıl koridorunun müşterek koordinasyon merkezi yarın açılıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan gıda krizinin çözümü Türkiye'den geldi. Rusya ve Ukrayna ile yürütülen iyi ilişkiler, atılan tarihi imzalarla son buldu. Ukrayna limanlarına sıkışmış olan 25 milyon ton tahılın sevkiyat düğümü İstanbul'da çözüldü.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.

Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yarın yapılacak

Bu kapsamda, Türkiye Milli savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın Millî Savunma Üniversitesi'nde İstanbul tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirecek.

Ukrayna'da üç limanda tahıl kervanları oluşturulmaya başlandığı açıklandı

Öte yandan Ukrayna Limanlar İdaresinden yapılan açıklamada, deniz yoluyla tahıl ve ilgili gıda ürünlerinin ihracatına yönelik girişimin 22 Temmuz 2022'de imzalanmasıyla bağlantılı olarak, Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarının yeniden faaliyete geçmesi için hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Gemilerin kervana dahil edilmesi için başvuru yapılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, bu gemilerin belirtilen limanlara giriş ve çıkışlarının, bir geminin öncülüğünde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber