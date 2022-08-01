Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı başladı

Türkiye'nin girişimleri sonucu 22 Temmuz'da Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından 'Tahıl sevkiyatı' anlaşması İstanbul'da imzalanmıştı.

Anlaşmanın ardından ilk tahıl gemisi Ukrayna’dan yola çıktı.

Razoni isimli gemi Lübnan’ın Tripoli Limanına gitmek üzere Odesa’dan hareket etti.

Ukraynalı bakan: Rus işgalinden bu yana ilk tahıl gemisi yola çıktı

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna tahılını taşıyan geminin Odesa limanından ayrıldığı belirtildi. Kubrakov, Razoni'nin Ukrayna'nın Karadeniz limanlarının önündeki engeli kaldırma anlaşmasının bir parçası olarak bunu yapan ilk gemi olduğunu belirterek, Twitter'den yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Rus işgalinden bu yana ilk tahıl gemisi limandan ayrıldı. Tüm müttefiklerimiz ve BM'nin desteği sayesinde İstanbul'da imzalanan anlaşmayı tam olarak uygulayabildik."

Salı günü İstanbul'da olacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında ilk geminin Odessa Limanı'ndan hareket ettiğini ve Salı günü İstanbul'da olacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Razoni isimli gemi Lübnan'n Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odessa'dan hareket etmiştir. Geminin 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması beklenmektedir. Gemi, İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir." bilgisi paylaşıldı.

20 milyon ton tahıl

İstanbul'da imzalanan anlaşma ile 20 milyon ton tahılın Ukrayna'nın Odessa, Pivdennyi ve Chornomorsk limanlarından tahliye edilmesi bekleniyor. Tahliye ile birlikte küresel gıda fiyatları da düşecek.

Tahıl yüklü olmayan gemilere izin yok

Boş gemiler ve tahıl yüklü olmayan gemilerin limanlardan çıkmasına izin verilmeyecek.

İstanbul'daki merkezden kontrol edilecek

20 milyon ton tahılı dünyaya ulaştıracak koridorun bütün kontrolü İstanbul'da kurulacak merkezde gerçekleştirilecek. Küresel gıda fiyatlarını düşürecek koridorun etkin şekilde çalışması için önlemler alındı.

Buna göre gemilerin takibi uydudan ve İHA'larla yapılacak. Kontroller varış limanında gerçekleştirilecek. Sinyalini kapatan, liman uğrak noktaları konusunda şeffaf bilgi vermeyen gemiler Türk karasularına alınmayacak. Rusya da tahıl ve gübre ihracatı yapabilecek.Sevkiyatın yönetileceği merkez de İstanbul'da. 27 Temmuz'da açılan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri yer alıyor.

Kaynak: NTV