İran'ın da katıldığı Afganistan konulu konferans Taşkent'te başladı

Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Vladimir Narov'un ev sahipliğinde yapılan konferansta Avrupa Birliği, İngiltere, İran, İtalya, İspanya, Kazakistan, Katar, Kırgızistan, Tacikistan, Çin, Norveç, Pakistan, Rusya, ABD, Japonya, Türkiye'nin Afganistan özel temsilcileri, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve uluslararası finans kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Afganistan'daki geçici Taliban hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki hükümet heyeti yer alıyor.

Konferansa İran'ı temsilen Cumhurbaşkanı Reisi'nin Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazımi Kumi katıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Afganistan mesajı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev konferansın açılışında okunan mesajında, mevcut Afganistan hükümetini, terörizmin her türlüsünü önlemeye ve tüm uluslararası terör örgütleriyle bağları kesmek için güçlü irade göstermeye çağırdı.

Mirziyoyev mesajında terörle mücadelenin geçici Taliban hükümetine olan güvenin güçlendirilmesine katkıda bulunacağını kaydederek, bunun komşu ülkeler ve uluslararası toplumla dostluk, yakın komşuluk ve karşılıklı yarara dayalı iş birliği ortamında Afganistan'ın sürdürülebilir kalkınması için umut oluşturacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev mesajında "Afgan topraklarında kalıcı barışın tesisi için önemli koşul olarak görülen Afganistan ekonomisini canlandırma görevi ortak önceliğimiz olmalıdır. Bu, ülkenin bölgeler arası ekonomik süreçlere entegrasyonunu, altyapı ve sosyal açıdan önemli projelerin hayata geçirilmesini içeriyor." ifadesine yer verdi.