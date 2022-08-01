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1 Ağu 2022 08:51

Çavuşoğlu Sırbistan ve Kosova dışişleri bakanlarıyla görüştü

Çavuşoğlu Sırbistan ve Kosova dışişleri bakanlarıyla görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırbistanlı mevkidaşı Selakoviç ve Kosovali mevkidaşı Schwarz ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu'ndan sağduyu çağrısı

Görüşmede Bakan Çavuşoğlu muhataplarına, Türkiye’nin, Balkanların barış ve istikrarına daima önem verdiğini belirterek, bölgede yeni gerilimler yaşanmasının kimsenin yararına olmadığını, sağduyunun hakim kılınması gerektiğini ve Türkiye'nin gerilimi azaltmak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletti.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1903863
https://tr.mehrnews.com/news/1903863/

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