Somali'de terör saldırısı! 7 ölü

Örgüte yakın sitelerin haberlerine göre, Eş-Şebab militanları, Buula Fulay’da 7 kişiyi kurşuna dizerek öldürdü.

Sitede, infazla ilgili olduğu belirtilen bir de fotoğraf yayımlandı. Örgütün propaganda sayfasında, 6 kişinin Somali hükümeti ve ABD istihbaratıyla iş birliği yaptığı, içlerinden 3’ünün ayrıca 2020’deki ABD hava saldırısında öldürülen sözde üst düzey örgüt yöneticileri hakkında istihbarat sağladıkları gerekçesiyle hedef alındığı belirtildi.

Sitede, Güney Batı eyaletindeki Dinsoor ve Baidoa kentleri arasındaki yolda yakalanan bir askerin de infaz edildiği kaydedildi.

ABD ordusunun, Nisan 2020’de Somali’de düzenlediği hava saldırısında, örgütün kurucu liderlerinden Yusuf Ciys’in de aralarında olduğu bazı sözde üst düzey isimler öldürülmüştü.

Kaynak: Habertürk