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30 Nis 2022 15:09

Somali'de askeri konvoya saldırı: En az 7 ölü

Somali'de askeri konvoya saldırı: En az 7 ölü

Somali'de askeri konvoya düzenlenen bombalı saldırıda en az 7 asker hayatını kaybetti.

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, başkent Mogadişu'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Balad kenti yakınlarında yola döşenen bomba, askeri konvoyun geçişi sırasında infilak ettirildi.

Terör örgütü Eş-Şebab'ın yaptığı saldırıda en az 7 asker öldü.

Milletvekili ve meclis başkanlığı seçimlerinin ardından yeni cumhurbaşkanını seçmeye hazırlanan ülkede son aylarda terör saldırıları da artışa geçti.

Eş-Şebab, kentlerde ve kırsalda sık sık siyasileri ve komutanları hedef alıyor.

Kayna: TRT Haber

News Code 1901891
https://tr.mehrnews.com/news/1901891/

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